Angelina Mango si mantiene fra i candidati per la vittoria finale. Piano piano al festival di Sanremo inizia a delinearsi un quadro con i favoriti che si sfideranno nella finalissima. Così ecco una nuova top five al termine della terza serata, giovedì, ricavata dai 15 artisti che si sono esibiti, votati dalla giuria delle radio e dal televoto. Venerdì tocca invece a duetti e cover, che comunque influiranno sul risultato finale.

Questo schema un po’ intricato (qui puoi vedere il dettaglio di come funzionano le votazioni) serve in realtà per mantenere un minimo di imprevedibilità, che potrebbe portare a delle sorprese sabato.

La classifica

Ecco dunque le prime cinque posizioni dopo la terza serata, di giovedì 8 febbraio:

Angelina Mango, La noia Ghali, Casa mia Alessandra Amoroso, Fino a qui Il Tre, Fragili Mr.Rain, Due altalene

