«E sono ancora qui e non mi sembra vero», cantava Mina. Io pure sono ancora qui, anche a me non sembra vero, solo che a differenza di Mina non canto. A malapena parlo. Rantolo più che altro, annichilita come sono dal reflusso gastrico e dal drammatico debito di sonno di questi ultimi giorni. Ho bisogno di una flebo e di una blefaroplastica. Chi siamo? Da dove veniamo? Quanto pantoprazolo posso assumere in una sola sera? Queste e altre domande scandiscono i minuti che ci separano dalla quarta serata di Sanremo. In fondo al tunnel un bagliore di speranza: stasera ci sono le cover e domani non si va in ufficio, non mollare adesso. Continua quindi questa esperienza immersiva e allo stesso tempo extracorporea della visione integrale del festivàl di Sanremo 2023. Ricominciaaamooo…

