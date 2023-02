Dopo una pausa lunga un decennio, Paola e Chiara tornano al centro della scena musicale con la loro partecipazione al festival di Sanremo 2023, dove si esibiranno con Furore, l’inedito delle sorelle che vantano nostalgici e appassionati e soprattutto un’invidiabile copertura social in vista di Sanremo.

LA STORIA

Paola e Chiara Iezzi sono due sorelle milanesi. Chiara nasce nel 1973 e Paola l’anno successivo. Si presentano al grande pubblico vincendo la categoria giovani di Sanremo nel 1997, con il brano Amici come prima. Sempre nel 1997 esce il loro primo album, Ci chiamano bambine, seguito nell’anno immediatamente successivo dal secondo, Giornata storica.

La carriera del duo viene consacrata con la pubblicazione del terzo disco, Television, che contiene il pezzo Vamos a bailar (Esta vida nueva). Il video è stato girato dal regista pluripremiato Luca Guadagnino. Il successo di Paola e Chiara si conferma con il quarto album, Festival, grazie alla title track che diventa un tormentone. Il quinto album, Blu, è del 2005, anno in cui le due sorelle partecipano di nuovo a Sanremo con il pezzo A modo mio.

Nel 2006 Chiara prova la carriera da solista pubblicando il singolo Nothing at all, ma nel 2007 il duo si riunisce con il settimo album, Win the game. Nel 2009, anche Paola presenta un EP da solista, Alone, ma di nuovo le sorelle si riuniscono nel 2010 per pubblicare dei nuovi singoli, tra cui Milleluci, che anticipa l’omonimo album. Nel 2013 Paola e Chiara pubblicano il loro ottavo album, Giungla, che è l’ultimo prima dello scioglimento. Solo nel 2022 le due si ripresentano insieme su alcuni palchi, come quello del Jova Beach Party di Jovanotti per la data di Fermo. La risposta entusiastica spinge le sorelle a tornare in scena con nuove canzoni.

Furore

La pista non è più buia

E l’ansia con te si annulla

La musica muove

La sola illusione

Di averti con me

Non dici niente però

Dentro ai tuoi occhi

C’è un fuoco, una strobo

Un riflesso di noi

E tutti i colori di questa città

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te

Adesso che il cuore scoppia

Per la strada nella folla

È un arcobaleno

Io non so fare a meno

Di averti con me

Non dici niente però

Nei nostri sguardi

C’è un gioco, una strobo

Un riflesso di noi

Che ferma il tempo, che non se ne va

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te

E due milioni di parole non bastano

Per dirti cosa sei per me

E tutto quello che ci serve è in un battito

Un battito, battito, battito

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te

