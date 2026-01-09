Se tutto è prodotto: con Paolo Conte si parla di massimi sistemi

L’artista compie gli anni il 6 gennaio: ce l’hanno portato i Re Magi come oro, incenso e mirra. Anche se le feste sono finite, faccio in tempo a regalarmi (o regalarvi) un personaggio, Mario Tobino. Viareggino, scrittore e socialista, morto nel 1991: Una giornata con Dufenne è uno dei suoi romanzi più belli

true false

Domenica scorsa Le Feste sono quasi finite ma sono ancora in tempo a regalarmi (e regalarvi, se gradite) un personaggio. Si chiamava Mario Tobino, era un bell’uomo, piaceva alle donne (e ricambiava con generosità). Viareggino, medico dei pazzi, come si dice nelle farse napoletane, scrittore e socialista, era nato nel 1910, morto nel 1991. Non gli piaceva Eugenio Montale: «Atizzito come una zittella che ha perso l’ultimo marito». Flirtava, letterariamente parlando, con Gustave Flaubert: «Il più g