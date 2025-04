Ora che si sta placando la commozione mediatica per la morte di papa Bergoglio col suo seguito di discussioni sull’eredità morale e politica (anche spirituale, ma meno) da lui lasciata, sono rimasto colpito da un dato marginale: la maggior parte dei giornalisti e dei commentatori ha sottolineato che tale eredità vale anche “per coloro che non credono” – quindi, mentre il modo di vedere cristiano è stato illustrato con precisione e con un testo obbligato di riferimento (il Vangelo), per gli altri modi di vedere e interpretare il mondo si è usata un’espressione negativa («coloro a cui manca il dono della fede») o al massimo quella molto vaga di “laici”. Non voglio parlare di filosofia, lo so che il laicismo negli ultimi due secoli (soprattutto, ma anche molto prima) ha offerto un ricco ventaglio di opzioni etiche, e che ovviamente su questo si sono scritte cataste di libri e se ne discute in ambiti accademici.

Voglio parlare della morale nella cultura di massa, di quel sapere implicito incamerato a partire dai comportamenti e dalla media approssimativa delle convinzioni più largamente diffuse, fatto più di comunicazione che di pensiero, frutto del genere di vita che si vive, del bisogno di tirare avanti con un certo orgoglio di sé stessi o almeno senza troppa vergogna, ma anche dell’umana voglia di stare tranquilli, di non doversi tormentare ogni giorno con scomodi e vanagloriosi esami di coscienza.

Una morale fai-da-te, una morale-bricolage che mescola il consumo compulsivo al ricordo di vecchi slogan, e che le grandi domande sul bene e sul male se le è lasciate indietro come da ragazzi si ‘fanno’ le malattie esantematiche. Riflettere sull’etica di massa significa per forza andare a sbattere contro il tema della pedagogia.

Le risposte

Di solito, quando si chiede alle persone semplici se credono in Dio, rispondono di non esserne sicure ma che “qualcosa ci dev’essere”, altrimenti il mondo non avrebbe senso e sarebbe inutile cercare di essere buoni invece che cattivi. Nei giorni delle esequie, un commentatore in collegamento da piazza San Pietro ha detto che dobbiamo scegliere se «pensarci come una scintilla di eternità o come uno sputo gettato per caso nel cosmo»; dal tono si capiva che lui propendeva decisamente per la prima ipotesi.

Ma anche per chi propende per la seconda e dopo la morte aspetta quel “Grande Nulla” di cui parlava il padre alla piccola Liliana Segre, anche per lui si aprono diverse strade che possono dare un senso al nostro essere quaggiù e al destino che ci è toccato, di vivere in tanti sullo stesso pianeta (possibilmente senza renderci a vicenda la vita impossibile). Animali sociali. Non è vero quel che dice un personaggio disperato di Dostoevskij, che se Dio non esiste allora tutto è permesso.

Etica del reciproco e felicità

C’è chi ha sostenuto che il bene si debba fare perché esiste dentro ogni creatura umana una legge interiore che non deriva da nessun comandamento divino ma dalla ragione portata fino in fondo – è la ragione a dirci che, se vogliamo evitare il caos dei desideri contrapposti, dobbiamo comportarci come se il nostro agire fosse una norma universale; è l’estremo esito logico del “non fare agli altri quel che non vorresti fosse fatto a te”, che valeva per gli antichi Greci e Romani, per Confucio e poi per Kant.

Questa etica del reciproco esclude, per esempio, che il motore delle nostre azioni possa essere la ricerca della felicità, come invece impone la società dei consumi. Chi d’altra parte crede che il diritto alla felicità possa essere una buona guida deve escludere la felicità egoistica, fondandosi sul principio (molto difficile da ammettere e da seguire) che nessuno può essere veramente felice se intorno a lui ci sono troppi infelici; dunque le azioni giuste sono quelle che porteranno la felicità al maggior numero di persone.

L’infelicità può derivare dall’esterno o dall’interno, dallo sfruttamento dell’uomo sull’uomo o dalla falsa coscienza e dai fantasmi della nostra psiche. Perfino la percezione pessimistica del nulla e dell’assurdo dell’esistenza può diventare un fondamento morale, se ci avvia a una condotta di dignità estrema in cui l’idea di Dio può essere addirittura sfidata, «non bacerò la mano che mi percuote».

Opzioni diverse, appunto, tutte possibili senza bisogno della religione; e da queste diverse opzioni discendono vari modi di intendere concetti come la solidarietà e il rapporto tra i ceti sociali. C’è differenza se pensiamo che la povertà derivi da un cattivo sistema economico o da pigrizia e incapacità dei poveri di compiere sacrifici (per non parlare di quelle culture in cui si crede che la povertà possa essere uno strascico del karma accumulato in vite precedenti) – si misurano diversi gradi di ipocrisia nella verità borghese «ama i poveri ma cerca di non diventare come loro». Certo le cose cambiano se in ogni povero vedo il volto di Cristo. Ma qui sta appunto il problema.

La scorciatoia

Ci si può accostare alla religione come a una scorciatoia per la morale: la massima «ama il prossimo tuo come te stesso» in fondo non esclude che si possa, anzi si debba, amare sé stessi – qualunque influencer sarebbe d’accordo. Già le cose si fanno più complesse di fronte all’esortazione evangelica (Matteo 5) «amate i vostri nemici, pregate per coloro che vi perseguitano».

E la povertà, se davvero volessimo seguire san Francesco, significa rinunciare ai propri beni e vivere con il minimo indispensabile: d’altronde è Cristo che dice al giovanotto ricco che vuole diventare un apostolo “vendi quello che possiedi e dallo ai poveri” – ma il giovane a quelle parole “se ne andò via triste, perché aveva molti beni” (Marco 10).

Il Vangelo è spietato, e spietati sono gli Atti degli Apostoli quando si tratta di lasciare tutti i beni alla chiesa. Il Vangelo non è così univoco come sembra: se la parabola del buon samaritano (Luca 10) ci dice che dallo straniero giunge l’aiuto che i preti della tua religione non ti danno, la donna cananea per ottenere il miracolo che Cristo guarisca sua figlia deve accontentarsi delle «briciole che cadono dalla mensa dei loro padroni», visto che Gesù le ha opposto con durezza «non è bene prendere il pane dei figliuoli e gettarlo ai cagnolini» (Matteo 15) – J.D. Vance apprezzerebbe.

Il guaio di molta cultura di massa quando si tratta di morale, mi sembra, è di usare un Vangelo semplificato, come si fa coi classici della letteratura quando li adattano per i ragazzi. In questa versione consolatoria, il cristianesimo serve a credere che una persona amata non sia diventata soltanto polvere e ombra ma che la sua anima sopravviva “lassù”, dove la rivedremo; serve a giustificare sofferenze e ingiustizie, a darci la patente di buoni per qualche buon pensierino della sera o per denaro superfluo offerto in beneficenza (la carità, forza sublime, ora si declina come charity detraibile dalle tasse).

Le alternative difficili

Per questo tipo di credenti, che sarebbe meglio definire non-atei, una cosa grande e terribile come l’esistenza di Dio diventa un lenitivo. Secondo un sondaggio BiDi Media del 2021, in Italia gli atei e agnostici ammonterebbero al 25 per cento dell’elettorato: che fa il restante 75 per cento di domenica, se le chiese sono così vuote?

Certo, l’ingenuità infantile e il bisogno di essere consolati può commuovere un buon pastore, e papa Bergoglio ci sapeva fare coi semplici; con gli esclusi, soprattutto, coi sofferenti e coi bambini veri, ma coi fedeli-turisti armati di telefonino che si accalcano davanti alla sua tomba suppongo che debba ricorrere a tutte le riserve della sua (scarsa) pazienza.

Ci si rifugia nella religione lasca anche perché le alternative etiche che hanno saputo fare a meno di Dio sono ritenute troppo difficili ed élitarie: libertà e responsabilità, assunte all’interno di una visione del mondo totalmente terrena (ma non priva di utopie e slanci d’assoluto) sarebbero meno ingannevoli e meno soggette a delusioni. Il Diavolo, come sappiamo, è bravissimo a travestirsi da Salvatore.

Non resta che appellarsi al ministro Giuseppe Valditara: accanto a quella civica e a quella sessuale, introduca nei programmi della scuola media anche una “educazione morale” che certamente sarebbe più utile del latino; e semmai, invece della sola Bibbia, faccia leggere i principali testi religiosi dell’umanità, per un confronto.

