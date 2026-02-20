Cultura

I paradossi della Berlinale: Wenders tradito dalla politica. Tra strani blues, lavori forzati e furori su Gaza

Roberto Brunelli
20 febbraio 2026 • 19:34

Quanti disastri per il presidente della giuria: la regista di La voce di Hind Rajab rifiuta di ritirare un premio. E mentre Ethan Hawke è immenso in un film sulla Grande Depressione, l’unica italiana del festival, Tizza Covi, ci consegna una poesia di resistenza degna di Kaurismaki

«Un uomo disperato? È un uomo violento». Sembra il verso di una canzone blues, ma qui la sussurra un poveraccio, mandato ai lavori forzati e costretto, insieme a quattro disperati come lui, a trascinare illegalmente dell’oro attraverso le verdissime foreste dell’Oregon. Gli applausi, alla Berlinale, sono fragorosi per questo film – The Weight di Padraic McKinley, girato bizzarramente in Baviera – che tuffa un immenso Ethan Hawke nel bel mezzo delle viscere della Grande depressione americana: sia

Roberto Brunelli

Dopo 17 anni passati all'Unità (dove si è occupato di esteri, ma anche di cultura, interni e televisione), ha lavorato per Repubblica, La7, L'Espresso e il Quotidiano nazionale. Nel 2013 è uscita la sua biografia di Angela Merkel e nel 2017 il volume Rotolano ancora, sugli ultimi titani del rock. E' il caporedattore Esteri di Domani