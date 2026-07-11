Parlare ancora del G8 di Genova: non è solo questione di memoria

SupportoLegale, il collettivo, nato da una costola del network di informazione indipendente Indymedia, che per anni ha affiancato la segreteria legale del Genoa Social Forum pubblica un nuovo libro in cui si alternano fumetti e riflessioni

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«Mettersi in gioco per difendere tutti, raccontare la memoria come ingranaggio collettivo e la solidarietà come arma concreta, è stato il nostro modo di essere partigiani, di rappresentare l’alterità come possibilità concreta e non come ipotesi remota». Gli attivisti di SupportoLegale (SL) si presentano così nel nuovo libro di fumetti Nessun rimorso - Reloaded (Coconino Press), in uscita il 14 luglio, in occasione del venticinquesimo anniversario del G8 di Genova. Tantissimi gli autori che hanno