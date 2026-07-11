Nessun rimorso - Reloaded, il libro a fumetti di SupportoLegale

Parlare ancora del G8 di Genova: non è solo questione di memoria

La copertina di Nessun rimorso Reloaded realizzata da Zerocalcare
La copertina di Nessun rimorso Reloaded realizzata da Zerocalcare
La copertina di Nessun rimorso Reloaded realizzata da Zerocalcare
Emanuela Del Frate
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11 luglio 2026 • 07:00

SupportoLegale, il collettivo, nato da una costola del network di informazione indipendente Indymedia, che per anni ha affiancato la segreteria legale del Genoa Social Forum pubblica un nuovo libro in cui si alternano fumetti e riflessioni

«Mettersi in gioco per difendere tutti, raccontare la memoria come ingranaggio collettivo e la solidarietà come arma concreta, è stato il nostro modo di essere partigiani, di rappresentare l’alterità come possibilità concreta e non come ipotesi remota». Gli attivisti di SupportoLegale (SL) si presentano così nel nuovo libro di fumetti Nessun rimorso - Reloaded (Coconino Press), in uscita il 14 luglio, in occasione del venticinquesimo anniversario del G8 di Genova. Tantissimi gli autori che hanno

Emanuela Del Frate
Emanuela Del Frate
Emanuela Del Frate

Giornalista professionista si occupa da sempre di giornalismo digitale, movimenti, musica e social. Prima di approdare a Domani ha lavorato a Un Ponte per, Manifestolibri, Radio Rai, Liberazione, Rivista Romanista e, per molti anni a Repubblica dove ha attraversato Musica!, il mensile XL e Re-Le inchieste. É stata consulente del Ministero per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica. Con altre e altri colleghi appassionati di "archeologia informatica" ha ricostruito la storia del progetto Indymedia Italia nel libro "Millennium Bug" (Alegre), premio Calcata per il giornalismo digitale nel 2021