La parola di fronte all’indicibile: si può scrivere del dolore?

L'abisso che si apre tra ciò che si prova e la possibilità di raccontarlo è quello che c’è tra la vita e la letteratura: lo hanno esplorato in modi diversi tutti
Quanti modi offre la letteratura per raccontare la vita? Dalle forme più limpidamente autobiografiche che trovano capisaldi nelle confessioni di Sant’Agostino o di Rousseau al miscuglio tra verità e finzione romanzesca operato da scrittori come Georges Perec o Tommaso Landolfi, fino alle forme più variegate di decostruzione di questo racconto come l’Autoritratto di Eduard Levé, recentemente pubblicato da Quodlibet, dove il resoconto autobiografico sembra incompatibile con una narrazione classica