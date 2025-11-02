Pasolini e il consumo della sua icona

Chi ha letto davvero i suoi capolavori di scrittore fra quanti oggi ne fanno un mito? Contro la «macchina mitologica», nel senso di Furio Jesi, che risponde al brand “Pasolini” – una macchina infernale in cui s’è trasformato lui stesso, restandone infine vittima (furono le ruote della sua stessa Alfa-feticcio a schiacciargli definitivamente il fiato in gola) – quella che va oggi rivendicata è la sua opera