Pasolini parla anche alla Francia: «Non dobbiamo lasciarlo ai fascisti»

Sylvain Creuzevault, classe 1982, tra i registi più radicali e celebrati della scena francese contemporanea, ha realizzato un adattamento di Petrolio. Lo scorso dicembre, all’interno del Festival d’Automne, ha portato al Théâtre de l’Odéon di Parigi, 18.000 persone: «Il suo pensiero è profondamente antifascista»