Pensieri in marcia per Gaza, tra rabbia e senso di scollamento

Lunedì scorso, sotto una pioggia da monsone thailandese, ho portato mio figlio all’asilo per poi unirmi al corteo per lo sciopero in sostegno del popolo palestinese. A dirla tutta prima sono andata a fare colazione in pasticceria, per rispondere alla domanda di Gassman nella Terrazza: a che ora è la rivoluzione? E come si viene, già mangiati? Alle 10, giammangiata, ho raggiunto un’amica all’inizio del corteo (o alla fine? Insomma, in coda a quelli che partivano per primi da Cadorna). Erano alcun