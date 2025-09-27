La manifestazione a Milano

Pensieri in marcia per Gaza, tra rabbia e senso di scollamento

Giulia Pilottieditor
27 settembre 2025 • 16:48

Lunedì mi sono unita al corteo milanese per lo sciopero in sostegno al popolo palestinese. Mentre camminavamo, mi sono sentita un po’ inadeguata e colpevole per ragioni che non saprei neanche spiegare. Manifestare è il minimo sindacale e in quanto tale non è mai abbastanza

Lunedì scorso, sotto una pioggia da monsone thailandese, ho portato mio figlio all’asilo per poi unirmi al corteo per lo sciopero in sostegno del popolo palestinese. A dirla tutta prima sono andata a fare colazione in pasticceria, per rispondere alla domanda di Gassman nella Terrazza: a che ora è la rivoluzione? E come si viene, già mangiati? Alle 10, giammangiata, ho raggiunto un’amica all’inizio del corteo (o alla fine? Insomma, in coda a quelli che partivano per primi da Cadorna). Erano alcun

Per continuare a leggere questo articolo

Giulia Pilottieditor

Nata a Roma nel 1992, cresciuta a Parma, ora vive a Milano. Ha studiato comunicazione e editoria, lavora in un’agenzia letteraria.