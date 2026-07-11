L’estate eterna di Peppino nella sua Capri

Giuseppe Faiella era un talento musicale di stampo familiare con papà e nonno suonatori di banda a Capri e un negozio di dischi come perno economico. Appartiene ad una lunga schiera di musicisti colonizzati dalle truppe americane della Seconda Guerra Mondiale di fronte alle quali avviene il suo esordio a quattro anni. Quell’isola attraversata da mondanità e aristocrazia mondiale lo ha portato a conoscere il mondo stando fermo

true false

Sostanzialmente privo di elementi peculiari e certamente privo di una sua spiccata bellezza o eleganza sartoriale (le cose van dette chiare), Peppino – la cui morte piangiamo come fosse un parente (televisivo, ma di una tv egemone totale e pre-social e AI) – era quello che era. Un talento musicale, di sicuro, di stampo familiare con papà e nonno suonatori di banda a Capri e un negozio di dischi come perno economico. Mica poco. Di Capri, nome di piuma, appartiene ad una lunga schiera di musicisti