“Per sempre Si”: le Italie di Sanremo, matrimoni e referendum

Edoardo Novellisociologo
01 marzo 2026 • 16:10

Il cortocircuito fra il titolo della canzone “Per sempre si “ e la campagna per il referendum richiama la vicenda della canzone “SI” di Gigliola Cinquetti durante il referendum per l’abrogazione del divorzio del 1974

Se il Festival di Sanremo è il ritratto del Paese, l’autobiografia della Nazione con i suoi sentimenti, umori, sentimenti, la settantaseiesima edizione appena conclusa ha incoronato una canzone che ci racconta un’Italia tradizionale, legata ai valori profondi, con lo sguardo al retrovisore, che celebra la chiesa, la famiglia, i ruoli di genere. Bastano poche strofe per tratteggiare l’affresco della famiglia Meloniana (che però non è affatto quella della Meloni e di molti dei suoi sodali). Lei «r

Edoardo Novellisociologo

Professore universitario, sociologo e giornalista, insegna comunicazione politica e sociologia dei media all'Università degli Studi Roma Tre. Si occupato di comunicazione politica e delle campagne elettorali