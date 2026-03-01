“Per sempre Si”: le Italie di Sanremo, matrimoni e referendum

true false

Se il Festival di Sanremo è il ritratto del Paese, l’autobiografia della Nazione con i suoi sentimenti, umori, sentimenti, la settantaseiesima edizione appena conclusa ha incoronato una canzone che ci racconta un’Italia tradizionale, legata ai valori profondi, con lo sguardo al retrovisore, che celebra la chiesa, la famiglia, i ruoli di genere. Bastano poche strofe per tratteggiare l’affresco della famiglia Meloniana (che però non è affatto quella della Meloni e di molti dei suoi sodali). Lei «r