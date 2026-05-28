Cibo

Per un morso d’amore. L’uscita a cena ai tempi del restaurant gap

Lisa Di Giuseppe
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28 maggio 2026 • 17:28

Il concetto di restaurant gap insegue una delle tante distanze che viviamo nella coppia, la sensazione che voi e il vostro partner non siete compatibili su dove andare fuori a cena. Essere un* foodie e uscire con qualcuno per cui il cibo serve solo a saziarsi non è un buon viatico, ma a tutto si può rimediare. Sempre che ci sia disponibilità da entrambe le parti

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di cosa significa mangiare e cucinare con disabilità, neurodivergenze e corpi non conformi. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newslett

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Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth