Per un morso d’amore. L’uscita a cena ai tempi del restaurant gap

Il concetto di restaurant gap insegue una delle tante distanze che viviamo nella coppia, la sensazione che voi e il vostro partner non siete compatibili su dove andare fuori a cena. Essere un* foodie e uscire con qualcuno per cui il cibo serve solo a saziarsi non è un buon viatico, ma a tutto si può rimediare. Sempre che ci sia disponibilità da entrambe le parti

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di cosa significa mangiare e cucinare con disabilità, neurodivergenze e corpi non conformi. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newslett