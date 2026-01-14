Perché non riusciamo a fare a meno di Agatha Christie

L’autrice inglese morta nel 1976 ha cambiato per sempre le regole degli whodunnit. Un genere che sta vivendo una rinascita, da Knives Out a Only Murders in the Building
Nel 1926 in Gran Bretagna esce un romanzo destinato a cambiare per sempre la storia di un genere. Per il romanzo giallo (o poliziesco, prima che le storiche copertine della collana Il Giallo Mondadori diventassero un’antonomasia) c’è stato un prima e un dopo L’assassinio di Roger Ackroyd scritto da Agatha Christie. La “regina del giallo”o la “regina dei misteri”, tutte espressioni un po’ vetuste per riferirsi all’autrice che ha cambiato per sempre il genere poliziesco, con il testo pubblicato ne