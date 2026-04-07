Pioniera del vino e dell’attivismo: perché ricordare Giulia Falletti di Barolo

A lei è stata dedicata la prima statua di una donna a Torino. La marchesa che con suo marito Tancredi ha messo a punto il “vino dei re” è stata una delle figure più interessanti e moderne dell’Ottocento, che si è spesa per i più poveri e marginalizzati della sua città

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Il 17 gennaio di quest’anno è stata inaugurata la prima statua di donna a Torino. È in bronzo e raffigura la marchesa Giulia di Barolo che abbraccia e soccorre una popolana. Sta sull’angolo di Palazzo Barolo, tra via delle Orfane e via Corte d’Appello, ed è stata realizzata su progetto dell’Opera Barolo e con la sponsorizzazione della famiglia Abbona, proprietaria di quelle Antiche Cantine Marchesi di Barolo dove il vino ancora oggi si affina dentro le stesse botti nelle quali la marchesa lo cre