Anche ai più accaniti ascoltatori di podcast capita di restare senza idee su cosa ascoltare. Nei giorni scorsi, all’interno della nostra newsletter quotidiana Oggi è Domani (iscriviti qui per riceverla gratuitamente ogni mattina alle 7.30!), abbiamo pensato di chiedere ai nostri abbonati consigli su quali podcast ascoltare. Abbiamo lasciato piena libertà: potevano essere di qualsiasi genere, durata, casa di produzione (a proposito, conoscete i nostri podcast?).

Unica condizione che vi abbiamo posto: dovevano raccontare grandi storie.

Figlie, di Sara Poma (Rayplaysound)

«Un podcast da ascoltare per immergersi in un pezzo di storia spesso dimenticata, la dittatura in Argentina, e avere la prospettiva di chi è rimasta e del suo percorso verso la verità. Storie che ti restano dentro».

consigliato da Manuela Vecchi

L'ambasciatore straordinario. Storia di Luca Attanasio, di Antonella Palmieri (Raiplaysound)

«Luca Attanasio merita tutta l'attenzione, nella speranza che sia possibile fare giustizia».

consigliato da Graziella Capello

Affittasi Utero, di Chiara Lalli (Fandango Podcast)

«Perché smonta tutte le dicerie, gli stereotipi, le bugie sulla Gpa e lo fa con leggerezza e competenza. Spesso su alcuni argomenti abbiamo un'opinione che è soltanto di seconda mano, senza una riflessione autonoma. E molte persone sono nemiche della Gps senza alcun approfondimento».

consigliato da Sara Antonini

10 e 25, di Gabriele Cruciata e Dario De Santis (Slow News)

«Podcast sulla strage di Bologna»

consigliato da Cecilia Bergamasco

Ex Voto, di Marco Damilano (Chora Media)

«L'ascesa politica di Berlusconi raccontata coi fatti e le carte secondo il magistrale giornalismo d'inchiesta».

consigliato da Alessia Sieni

L'Alfabeto del Rock

«Ogni lunedì un racconto scanzonato analizza un aspetto o un periodo della musica rock. Il giusto bilanciamento fra il parlato dei conduttori e la buona musica convince a non interrompere mai l'ascolto. Senza prendersi sul serio, gli speaker raccontano meticolosamente parabole umane e musicali, curando una giusta definizione del contesto e servendo aneddoti interessanti. Fra divagazioni nella cultura pop e qualche (rara) gaffe, si percepisce un'atmosfera sinceramente allegra e si viaggia sulle note del rock».

consigliato da Fernando Fanelli

Rame, di Annalisa Monfreda (Rameplatform)

«Le conversazioni sui soldi che non hai mai avuto. È un podcast realizzato in maniere molto semplice e asciutta. Raccoglie le testimonianze di una generazione (millennial, prevalentemente) che non ha avuto in eredità dalle generazioni precedenti un rapporto sano con il denaro, spesso minato da taboo o da indigenza. Molto interessante».

consigliato da Celeste Gugliandolo

Lo stato parallelo, di Gherardo Colombo (Raiplaysound)

«La storia della P2 raccontata da un magistrato che l'ha indagata in prima persona.

Io ero il milanese, di Mauro Pescio (Rayplaysound)

«Raccontato in prima persona da un rapinatore: la vita la prigione, il recupero personale attraverso il carcere, una nuova vita. Molto molto interessante».

Indagini, di Stefano Nazzi (Il Post)

«Bello, riguarda e ricostruisce casi di cronaca delittuosi».

Timbuctu, di Marino Sinibaldi (Il Post)

«Sempre sul Post. Interessanti sguardi sui libri»

consigliati da Daniela Settili

