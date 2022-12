Ha già capito ormai Giorgia Meloni

che un conto è passeggiare nei rioni

o nelle destre piazze della Spagna

in una eterna elettoral campagna

gridando: «Sono Giorgia, sono donna,

son madre, son cristiana, sarò nonna!»

mentre un altro è dirigere un governo

in una situazione che è un inferno

sopra un monte di nitrocellulosa,

con ministri di cognizion dubbiosa

su esteri, lavoro, economia,

su sanità, su scuola ed energia.

E ha capito di agire in un sistema

sempre pronto a lanciare l’anatema

su chi vuol fare qualche cambiamento

rompendo gli equilibri del convento.

«Siamo i poteri forti, non si passa!

Ti puoi sol muovere nella melassa

alle prese coi lacci e coi lacciuoli

che ti bloccan le ali mentre voli!»

Chi attacca banche, multinazionali,

l’Europa, gli Usa, i ricchi, gli industriali,

gli evasori, gli autonomi, la Nato

in un battibalen verrà trombato.

Infatti i deboli son l’obiettivo

dell’infame manovra che è in arrivo.

Ci vogliono quattrini a catinelle

per la rottamazion delle cartelle,

perché i padron sian liberi di fare,

per aumentar la spesa militare,

per la flat tax alle partite iva

sì che gli autonomi dicano evviva!

in barba a pensionati e dipendenti

che pagano più tasse e son furenti.

Da dove arrivano questi quattrini?

Vengono estorti a deboli e tapini.

Tagli al recupero dell’inflazione

ai nababbi che vivon di pensione.

Solite botte alla sanità.

A settecento scuole l’altolà,

ma settanta milioni alle private

per la Costituzion non finanziate.

Oltre ai tagli al sistema carcerario

fra otto mesi non sbarcherà il lunario

chi col reddito di cittadinanza

tutto il dì sul divan si sparapanza.

Daranno un giorno ai santi matrimoni

i soldi tolti alle intercettazioni.

Riaumentano le accise i timonieri

e liberan dal Pos taxi e barbieri.

Questo bilancio è in tal modo iniquo

che il fronte delle critiche è cospicuo.

Protestan Istat, Cnel e sindacati,

ammalati, studenti e pensionati,

Bankitalia, l’Europa ed i padroni,

i valdesi, i cattolici e i mormoni.

Draghi fuggì per evitar lo sconcio

ed arrivò la meglio del bigoncio,

Meloni dell’Italia la Sorella

detta la Thatcher della Garbatella.

