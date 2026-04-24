Posseduto da Vargas Llosa. Storia del mio camachismo

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Domenica scorsa Pio Ciampa scrive: «Irrilevante precisazione. Le verità spezzate, e non Omicidi Srl, è il libro di Alessandro Robecchi di cui dicevo che è bello ed è contemporaneamente un giallo, un corso di regia e sceneggiatura. Meglio di Ammaniti. P.S. Mia figlia che mi pagava l’abbonamento a Domani, erroneamente lo ha sospeso, devo riattivarlo». Le figlie so’ figlie, caro Pio. Irrilevante precisazione? Sono in piena sindrome Pedro Camacho. L’ho sempre temuta e ora è arrivata. Ho scambiato Om