spaghetti & moretti

Posseduto da Vargas Llosa. Storia del mio camachismo

Antonio D'Orrico
24 aprile 2026 • 18:42

Ultimamente mi sento come il personaggio che appare in La zia Julia e lo scribacchino di Mario Vargas Llosa. L’infaticabile autore di drammi radiofonici lavora a più copioni insieme: temo di essere diventato simile

Domenica scorsa Pio Ciampa scrive: «Irrilevante precisazione. Le verità spezzate, e non Omicidi Srl, è il libro di Alessandro Robecchi di cui dicevo che è bello ed è contemporaneamente un giallo, un corso di regia e sceneggiatura. Meglio di Ammaniti. P.S. Mia figlia che mi pagava l’abbonamento a Domani, erroneamente lo ha sospeso, devo riattivarlo». Le figlie so’ figlie, caro Pio. Irrilevante precisazione? Sono in piena sindrome Pedro Camacho. L’ho sempre temuta e ora è arrivata. Ho scambiato Om

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Antonio D'Orrico
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Antonio D’Orrico, vite precedenti: governatore Club di Topolino, erede di Aldo Palazzeschi, cronista (Unità), inviato (Europeo), freelance (Epoca, Gente Viaggi, Vanity Fair), direttore (Leggere), direttore editoriale (Baldini & Castoldi), caporedattore e inviato speciale (Corriere della Sera), autore (Cambiare vita, Momenti di gloria, premio Coni 1991, Come vendere un milione di copie e vivere felici)