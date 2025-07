Se fossi un regista vorrei essere Steven Soderbergh. Cioè se fossi capace di essere insieme regista, direttrice della fotografia, montatrice, sceneggiatrice e produttrice. Non che sia un caso unico di autore multitasking. E non vale per tutti i film.

Ma c’è una qualità nella sua produzione che mi ha sempre incantata: dietro ogni narrazione c’è una scintilla di guilty pleasure, di dissacrazione intelligente e di genuino diletto da sperimentatore. Come se non lavorasse per il mercato ma sempre per sé stesso e per la sua vecchia banda di amici, quelli che con Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve e Ocean’s Thirteen hanno sbancato i botteghini.

Vedi gli 85 minuti esemplari di Presence, il suo debutto nell’horror e nel soprannaturale girato in 11 giorni a bassissimo budget, e scopri che non è cambiato di una virgola dal ventiseienne che nel 1989 vinse la Palma d’oro a Cannes col suo primo film, Sex, Lies and Videotapes.

Era un’operina indipendente da 1,2 milioni di dollari, sofisticata, provocatoria e di una sensualità delirante. Vinse anche il premio per il miglior attore, James Spader, e Wim Wenders presidente di Giuria si guadagnò per questo una medaglia in più nel cuore di molti (non gli italiani, che tifavano per Nuovo Cinema Paradiso).

Molti anni dopo, parlando di quel suo esordio, Soderbergh diceva: «È stato l’unico film in cui ho sentito di avere tutti i soldi e tutto il tempo che mi servivano». Sospetto che pensi la stessa cosa anche di questo Presence, gioiosamente autoprodotto e diretto, co-sceneggiato (insieme al veterano di Hollywood David Coepp, già suo partner in due film), fotografato e montato in proprio con i suoi consueti pseudonimi: Peter Andrews e Mary Ann Bernard. Sono i nomi di suo padre e di sua madre. Il film è in sala dal 24 luglio con Lucky Red.

Dal punto di vista del Ghost

La haunted house, la classica casa infestata, da tempo è scivolata nel trash dei B Movies, sotto la voce “rifiuti indifferenziati”. Soderbergh rivisita più l’idea che le convenzioni di genere, girando l’intero film “dal punto di vista del fantasma”. Ghost che poi è lui stesso, dietro una camera a spalla che sale e scende le scale in frenetici piani sequenza. Fantasma che per suo tramite diventa lo sguardo dello spettatore, dilatato dal grandangolo 14 mm.

Le cronache riferiscono che il regista girava in pianelle per non fare rumore. Ma ogni sequenza è di perfezione geometrica, programmata al dettaglio. La cinepresa è un personaggio, un occhio, un io narrante invisibile con ombrose reazioni da creatura vivente: spia dalle finestre di casa, si ritrae davanti all’intimità, si nasconde dentro gli armadi.

C’è il voyeurismo, ma non del genere letale alla Peeping Tom: la Presenza non è una minaccia, si manifesta davanti al rischio, al pericolo, per scongiurare eventi che già conosce. Effetti speciali minimalisti: libri che si spostano da un letto a una scrivania, una stampella che cade e ferma le azioni. Ma solo la fragile Chloe, figlia adolescente e depressa di una famiglia in conflitto, riesce a cogliere questi segnali inquietanti. Il male non arriverà da fenomeni paranormali ma, laicamente, dalle azioni umane.

Ho dovuto cercarmi le interviste americane a Soderbergh per riconoscere i piani temporali sfalsati che alludono a una circolarità di racconto e per dare al fantasma una identità molto meno banale di quella che avevo immaginato. Temi squisitamente politici a parte, è nei suoi “piccoli film” con limiti tassativi di luogo e spesa che l’autore più amato da George Clooney si diverte davvero. Questo onora la categoria.

Il fantasma di chi?

L’avvio è da manuale, in pura teoria. La famiglia Payne, composta dai figli Chloe (Callina Liang) e Tyler (Eddy Maday), dalla dispotica madre Rebekah (Lucy Liu) e dal padre Chris (Chris Sullivan), tenero ma subalterno, è in visita alla dimora imponente che forse non potrebbe permettersi.

Ma già in partenza la casa, con i volteggi spiritati delle riprese che simulano un real estate-porn survoltato, controlla i suoi futuri inquilini. Inquietano i muri, le vite passate che hanno spiato, o l’inquietudine è proiezione delle molte tensioni domestiche? Chloe è in pieno tunnel di depressione. La sua amica del cuore, Nadia, è morta – ufficialmente per overdose – e un’altra compagna di scuola ha fatto la stessa fine. Padre e madre reagiscono in modo opposto a un disagio che Rebekah, legatissima al figlio maschio, considera una iattura insopportabile e non meritevole di psicoterapia.

Presto però ti accorgi che le scene di vita di questo “gruppo di famiglia in un interno” non formano un racconto lineare. Sono scampoli di memoria che la Presence rivive, in rigorosa soggettiva. L’arrivo di Ryan (West Mulholland), il ganzo della scuola con cui Tyler ha orgogliosamente stretto amicizia, sembra la nuova speranza cui Chloe potrebbe aggrapparsi.

È un racconto per ellissi, che esalta i guai dei singoli – compreso un fallimento alle porte che angoscia Chris – ma salta i raccordi. Ryan è un manipolatore che finge empatia e disperazione per conquistare la confidenza della ragazza: «Mi sono portato una lametta nella manica per sei mesi. Io non sono niente, tu hai il controllo. Decidi tu». In realtà di nascosto usa droghe pesanti per portarsela a letto. Lo Spirito vigila però, fa cadere il bicchiere drogato. Per lei la presenza che avverte ha un nome: Alzhorafobia. «È la paura di essere dimenticati o ignorati, e io la sento. È qui, in questa casa. Credo voglia aiutarci».

Il tema-cardine del bullismo digitale, delle ragazze umiliate su Internet, fa capolino dagli aneddoti che riferisce Tyler ai genitori, per puro spasso. La “cosa” reagisce di rimbalzo, devastando la sua stanza. Il dramma esploderà quando Ryan, genitori assenti e fratello narcotizzato, getta la maschera. «Ti farò quello che ho fatto alle altre due. Sai quanto è sottile la striscia di carne là in mezzo? E sai cosa dirà la gente? Un’altra stupida!». Non racconto il finale, ma l’identità della presenza, che non si evince di prima mano, l’ha spoilerata Soderbergh medesimo: è il cattivo. Pentito?

Il gioco delle connessioni

Horror e paranormale stanno a Presence come la fantascienza stava a The Possessors, mitico romanzo di John Christopher del 1964. L’entità aliena che si impadroniva, passo dopo passo, dei villeggianti bloccati in uno chalet delle Alpi Svizzere non compariva mai. Era affidata alle dinamiche interpersonali, che per ragioni diverse conducevano inesorabilmente alla resa. Lo “sguardo” protagonista di Soderbergh gioca su più livelli, chiama in causa la responsabilità del guardare e l’impotenza dell’agire, ma al centro della scena ci sono sempre e comunque solo le persone reali.

Può essere anche una riflessione sul cinema. Come ogni buon film, ti invita a cercarti in proprio la chiave, le connessioni che ti riguardano. La mia personale connessione è racchiusa in pochi versi di Andrea Gibson, che se n’è andata il 14 luglio. «This world needs those/ who know how to do that/Those who could find a tunnel/ that has no light at the end of it/ and hold it up like a telescope/ to know the darkness/ also contains truths that could/ bring the light to its knees». Dice in sintesi che questo mondo ha bisogno di chi può trovare un tunnel senza luce alla fine e usarlo come telescopio per scoprire che anche l’oscurità contiene verità capaci di portarti la luce.

C’entra con Soderbergh? Anche no. Ma lui mi lascia libera di pensarlo.

© Riproduzione riservata