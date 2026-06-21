Il prezzo dell’incontro è la vergogna, più segreti nei libri che nelle mutande

Le interazioni umane ti piacciono. Ti piace andare a casa di persone che conosci anche poco, parlare, mangiare insieme. Dopo aver interagito tutta una sera però sei esausta come se avessi sostenuto un esame. Ripensi alle cose che hai detto, e ti sembrano tutte inadeguate
Le interazioni umane ti piacciono. Ti piace andare a casa di persone che conosci anche poco, parlare, mangiare insieme. Fa bene al cervello, lo hai letto da qualche parte: stare con gli altri evita che a novant’anni ti venga la demenza. Fa bene anche se a cena vedi persone cui non hai nulla da dire. Anzi, soprattutto in quel caso. Ti sforzi, l’esercizio conta, sembra strano, ma è utile esclamare: «Cosa fate questa estate?». Il cervello umano si tiene in forma nello spazio della relazione. Nella