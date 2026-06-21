soldi e sentimento

Il prezzo dell’incontro è la vergogna, più segreti nei libri che nelle mutande

Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
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21 giugno 2026 • 07:00

Le interazioni umane ti piacciono. Ti piace andare a casa di persone che conosci anche poco, parlare, mangiare insieme. Dopo aver interagito tutta una sera però sei esausta come se avessi sostenuto un esame. Ripensi alle cose che hai detto, e ti sembrano tutte inadeguate

Le interazioni umane ti piacciono. Ti piace andare a casa di persone che conosci anche poco, parlare, mangiare insieme. Fa bene al cervello, lo hai letto da qualche parte: stare con gli altri evita che a novant’anni ti venga la demenza. Fa bene anche se a cena vedi persone cui non hai nulla da dire. Anzi, soprattutto in quel caso. Ti sforzi, l’esercizio conta, sembra strano, ma è utile esclamare: «Cosa fate questa estate?». Il cervello umano si tiene in forma nello spazio della relazione. Nella

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Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
Letizia Pezzali

Scrittrice. Il suo primo romanzo, L'età lirica (Baldini & Castoldi 2012), è stato finalista al Premio Calvino. Per Einaudi ha pubblicato Lealtà (2018), Amare tutto (2020) e Un animale innocente (2025).

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