Il gruppo dei Cugini di Campagna, nato nel 1970, sarà per la prima volta sul palco dell’Ariston a Sanremo 2023: 53 anni dopo la loro nascita. Canteranno il brano intitolato Lettera 22.

LA STORIA

I Cugini di Campagna si formano appunto nel 1970 a Roma. Attualmente il gruppo è formato da Ivano “Poppi” Michetti, Silvano Michetti, Nicolino “Nick” Luciani e Tiziano Leonardi, di cui solo i primi due facevano parte della formazione originaria. Il primo brano della band è Il ballo di Peppe, dai toni molto popolareschi.

Ma il gruppo riesce a ottenere maggiore successo nel 1973 con Anima mia, e successivamente con altri pezzi come Un’altra donna o Preghiera. Negli anni ‘80 e ‘90 i Cugini di Campagna portano con grande successo i loro pezzi in toruneé.

I problemi per la band arrivano quando nel 2014 Nick, voce dal 1994, annuncia polemicamente di lasciare il gruppo. Tornerà definitivamente a farne parte nel 2021.

Lettera 22

Io non sono altro che un bambino

Che non sa contare

E vorrebbe dirti che gli manchi

Senza le parole

Io non sono altro che un dottore

Che si è fatto male

Io non sono altro che un palazzo

In costruzione e cade

Se mi guardi con quegli occhi amore

Mi farai morire

Io non sono altro che una storia

Che non sa finire

Io non sono altro che un giardino

Senza neanche un fiore

Io senza di te non sono altro che

La parola “amore”

E con questo amore tornerei

A dirti che ci vuole altro

Per convincermi a rinchiuderti

Dentro un singhiozzo

Altro per lasciarmi in un riflesso

Dentro a uno specchio

E non era mai il momento giusto

E non era mai il momento giusto

Per parlare

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Ora che ho trovato le parole

Già mi salta il petto

Come treni in corsa tra le nuvole

Uno spazio altro

Come due uragani che distruggono

Ma per dispetto

Credo, credo anch’io, che non puoi darmi il mondo

Se non guardi il mondo come lo guardo anch’io.

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

© Riproduzione riservata