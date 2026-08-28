il disco di inediti

Ricomporre pezzi di Prince, dentro la sua musica senza tempo

Giovanna Taverni
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28 agosto 2026 • 09:00

Il nuovo album Timeless raccoglie dieci tracce messe da parte dallo sterminato archivio del cantante. Non tutti i brani sono davvero sconosciuti. Ma hanno il merito di presentare la complessità della popstar

Quando si muore non si muore mai per intero, c’è sempre un’eredità che torna alla luce, una parte di ruggine che abbiamo lasciato sul mondo. Negli ultimi anni è ancora più vero per alcuni artisti di culto, quelli che hanno lasciato da parte qualcosa di inedito, che sia una canzone o una pagina di diario ritrovata in una tasca. Così dopo la scomparsa di David Bowie e Leonard Cohen abbiamo potuto ascoltare i loro album di inediti, e dopo la morte di Roberto Bolaño sono arrivate in libreria carte p

Giovanna Taverni
Giovanna Taverni
Giovanna Taverni

Nasce nel 1983. Scrive. Ha fondato la rivista online L’indiependente. Per Domani collabora con le pagine culturali.