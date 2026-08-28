Ricomporre pezzi di Prince, dentro la sua musica senza tempo

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Quando si muore non si muore mai per intero, c’è sempre un’eredità che torna alla luce, una parte di ruggine che abbiamo lasciato sul mondo. Negli ultimi anni è ancora più vero per alcuni artisti di culto, quelli che hanno lasciato da parte qualcosa di inedito, che sia una canzone o una pagina di diario ritrovata in una tasca. Così dopo la scomparsa di David Bowie e Leonard Cohen abbiamo potuto ascoltare i loro album di inediti, e dopo la morte di Roberto Bolaño sono arrivate in libreria carte p