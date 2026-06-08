“Profezia”: un grande racconto di Sandro Veronesi

I racconti dell’autore due volte Premio Strega Sandro Veronesi, dal 1983 a oggi, sono un percorso che attraversa temi e personaggi che abbiamo amato nella sua narrativa, uniti tra loro come i capitoli di un unico romanzo che unisce generazioni di lettori. Profezia è uno dei racconti più belli della nostra letteratura

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E se costui è un eroe, allora gli eroi sono abizzeffe, e il mondo ne è pieno, come lo è di cani randagi, gomme lisce e chiavi smarrite. Rick Moody Io so chi sei, Alessandro Veronesi, conosco l’animo tuo, e ti dico che ti adopererai e ti industrierai affinché tuo padre non muoia in un letto d’ospedale bensì, secondo le sue volontà, nel suo, nel cuore della sua dimora, al primo piano della palazzina razionalista di via Bruno Buozzi 3 in Prato, da lui stesso progettata nel 1968, dove sei stato ra