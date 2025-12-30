nel paese delle meraviglie

Propositi post Stranger Things: adesso basta con la nostalgia

Una scena da Stranger Things
Alice Valeria Oliveri
30 dicembre 2025 • 18:21

A un passo dall’ultima puntata del pastiche fantasy-horror, oltre al sollievo per la conclusione di una storia in sospeso da un decennio che prende di petto i disturbi dell’attenzione, si potrebbe trarre un consiglio per il futuro: cerchiamo di superare la retromania

L’evento per la fine del 2025 non è il classico conto alla rovescia che culmina con gli auguri di Marco Liorni. La notte di San Silvestro, quest’anno, è il giorno in cui il mondo attende il finale di Stranger Things. Di fronte alla notizia si innescano due reazioni: indifferenza totale o entusiasmo fanciullesco. Ci sarebbe una terza via, quella di chi dieci anni fa ha intercettato le avventure di questo gruppetto di bambini sulle bici, un po’ E.T. un po’ Ci hai rotto papà ma senza Spielberg né

Alice Valeria Oliveri
