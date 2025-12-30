Propositi post Stranger Things: adesso basta con la nostalgia

true false

L’evento per la fine del 2025 non è il classico conto alla rovescia che culmina con gli auguri di Marco Liorni. La notte di San Silvestro, quest’anno, è il giorno in cui il mondo attende il finale di Stranger Things. Di fronte alla notizia si innescano due reazioni: indifferenza totale o entusiasmo fanciullesco. Ci sarebbe una terza via, quella di chi dieci anni fa ha intercettato le avventure di questo gruppetto di bambini sulle bici, un po’ E.T. un po’ Ci hai rotto papà ma senza Spielberg né