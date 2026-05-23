Soldi e sentimento

Proust e le nostre ossessioni: la misura come orientamento e non come controllo

Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
23 maggio 2026 • 18:00

Siamo in tanti a misurare col metro da sarta o strumenti equivalenti. Proust è solo, e misura diversamente. Non è una questione di epoca, anche al tempo di Proust si misurava parecchio. La differenza non è storica: è di atteggiamento e forse di portamento

La misura. Siamo abituati a pensarla come un gesto: misurare. Noi che impugniamo uno strumento e con quello strumento determiniamo un numero. Prendiamo il metro da sarta e misuriamo il corpo, le sue circonferenze, concludendo che sarebbe il caso di fare la dieta. Le diete sono dense di numeri. Buona parte del mondo è costruito da tempo su questa sequenza: lo strumento, la misurazione, il risultato. Nella contemporaneità la sequenza è diventata, sembra, un assillo. Misurare è la grammatica delle

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Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
Letizia Pezzali

Scrittrice. Il suo primo romanzo, L'età lirica (Baldini & Castoldi 2012), è stato finalista al Premio Calvino. Per Einaudi ha pubblicato Lealtà (2018), Amare tutto (2020) e Un animale innocente (2025).

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