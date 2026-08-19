Dalla prova costume alla prova cappotto: sembrava una pandemia, era solo l’estate

La stagione più attesa, il tempo del respiro e della libertà: Route 66 e Via Emilia, Malibù e Riccione, Biarritz e Pantelleria e invece è stata una lunga attraversata tra incendi e pioggia inesistente (salvo che in forma di bomba quindi di devastazione e umidità)
Difficile immaginare nell’estate del 2026 un’immagine più insolita di un giovane uomo affacciato alla finestra a prendere un poco di fresco e di un altro a bordo di una spider mentre corre nelle strade deserte di Roma sotto il sole cocente di questa infinita estate infernale. Anzi probabilmente oggi Bruno Cortona e Roberto Mariani non si sarebbero mai incontrati e nemmeno parlati. Se il deserto urbano appare del tutto simile a quello del 1962 de Il sorpasso di Dino Risi, soprattutto per quanto r