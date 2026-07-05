Se sei qui non è un caso? Uno psicologo a caccia del senso della vita

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«C’è un momento in cui la vita smette di risuonare con l’immagine che avevamo di noi stessi. Non è quasi mai un crollo improvviso. Più spesso si presenta come un rumore di fondo, una sottile e persistente sensazione di scollamento tra ciò che facciamo ogni giorno e ciò che, nel profondo, sentiamo di essere». Enrico Gamba, psicoterapeuta e divulgatore, ha imparato che questa sensazione non è un sintomo da curare, ma un segnale da ascoltare. Una convinzione maturata non solo durante la pratica cli