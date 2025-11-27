Il laboratorio di alto e basso

Quando i “Fratelli d’Italia” erano solo quelli di Arbasino

Beppe Cottafavieditor
27 novembre 2025 • 19:39

Chissà se la premier sa che il suo partito porta il nome del «più bel libro del Novecento» (Pasolini dixit). Un romanzo che cresce per accumulo, di avventure del boom e che ora torna in libreria con Feltrinelli

Nel 1963 uscirono in aprile La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda da Einaudi e a giugno Fratelli d’Italia di Alberto Arbasino da Feltrinelli. Libro che Arbasino ha riscritto e sovrascritto per trent’anni con manutenzioni, restauri, ritocchi e revisioni. Prima lungo (532 pagine), poco dopo poco più lungo (536 pagine nel 1967 ancora Feltrinelli), poi lunghissimo (659 pagine da Einaudi) e quindi immenso (1371pagine) nell’ultima edizione Adelphi del 1993. Feltrinelli ripubblica ora Fratelli

Editor e semiologo. Si è formato con Umberto Eco e Paolo Fabbri – è consulente editoriale di Mondadori Libri, dirige la casa editrice digitale Il dondolo del Comune di Modena e il Festival della Satira di Forte dei Marmi. Ha diretto Comix. È responsabile della sezione Idee di Domani.

 