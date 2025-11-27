Quando i “Fratelli d’Italia” erano solo quelli di Arbasino

true false

Nel 1963 uscirono in aprile La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda da Einaudi e a giugno Fratelli d’Italia di Alberto Arbasino da Feltrinelli. Libro che Arbasino ha riscritto e sovrascritto per trent’anni con manutenzioni, restauri, ritocchi e revisioni. Prima lungo (532 pagine), poco dopo poco più lungo (536 pagine nel 1967 ancora Feltrinelli), poi lunghissimo (659 pagine da Einaudi) e quindi immenso (1371pagine) nell’ultima edizione Adelphi del 1993. Feltrinelli ripubblica ora Fratelli