Quando il fronte è dentro casa: la linea zero dei “figli dell’est”

Artur Weigandt è un giornalista tedesco nato da genitori provenienti dall’ex Urss: la madre ucraina e bielorussa, il padre tedesco di Russia. Ne I traditori racconta come l’invasione dell’Ucraina ha diviso la sua e altre famiglie
Solo ad alcuni è concesso rivolgere domande al proprio passato, soprattutto quando quel passato è sovietico. Ne ha accumulate troppe per rimanere in silenzio il giornalista Artur Weigandt, autore di I traditori, pubblicato in Italia da Bottega Errante Edizioni. In questo memoir on the road, in bilico tra reportage e romanzo di viaggio, Weigandt entra ed esce dagli universi oggi in guerra: i paesi al fronte ucraino-russo, fino alle case dei suoi familiari sparsi tra la Bielorussia, Russia, Ucrain