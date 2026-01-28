Il filo “italiano”

Quando l’antica Roma inventò l’assolutismo della dittatura

Paolo Morando
28 gennaio 2026 • 19:24

Barbara Biscotti docente di Istituzioni di diritto romano e Storia del diritto romano all’Università di Milano-Bicocca, riavvolge un filo plurisecolare che arriva fino ai giorni nostri in Dictatura. Roma e l’invenzione di un potere assoluto, pubblicato da Solferino

Dici dittatura e pensi alla tirannia. Curioso destino, quello di un termine che designa una “invenzione” politica della romanità pienamente legittima, ma che nel corso del tempo ha finito per identificare, nell’opinione comune, tutt’altro concetto, di portata ben diversa. Oggi di dittatura ci si riempie la bocca, per designare questo o quel regime, dimenticando la sua origine. Che è tutta italiana, se vogliamo ascrivere l’esperienza repubblicana di Roma antica al complesso delle radici culturali

Per continuare a leggere questo articolo

Paolo Morando
Paolo Morando
Paolo Morando

Giornalista, ha lavorato in quotidiani di Trento, Bolzano e Verona. Ora scrive per Domani, Huffington Post, Internazionale, L'Essenziale e sul blog minima&moralia. Per Editori Laterza è autore di Dancing Days. 1978-1979: i due anni che hanno cambiato l’Italia (2009, ristampato nel 2020), ’80. L’inizio della barbarie (2016, finalista al Premio Estense), Prima di Piazza Fontana. La prova generale (2019, vincitore del Premio Fiuggi Storia, sezione Anniversari), Eugenio Cefis. Una storia italiana di potere e misteri (2021, finalista al premio Acqui Storia) e L'ergastolano. La strage di Peteano e l'enigma Vinciguerra (2022), per Feltrinelli di La strage di Bologna. Bellini, i Nar, I mandanti e un perdono tradito (2023).