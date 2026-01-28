Quando l’antica Roma inventò l’assolutismo della dittatura

Barbara Biscotti docente di Istituzioni di diritto romano e Storia del diritto romano all’Università di Milano-Bicocca, riavvolge un filo plurisecolare che arriva fino ai giorni nostri in Dictatura. Roma e l’invenzione di un potere assoluto, pubblicato da Solferino

true false

Dici dittatura e pensi alla tirannia. Curioso destino, quello di un termine che designa una “invenzione” politica della romanità pienamente legittima, ma che nel corso del tempo ha finito per identificare, nell’opinione comune, tutt’altro concetto, di portata ben diversa. Oggi di dittatura ci si riempie la bocca, per designare questo o quel regime, dimenticando la sua origine. Che è tutta italiana, se vogliamo ascrivere l’esperienza repubblicana di Roma antica al complesso delle radici culturali