Le scuole non vogliono i metal detector. Né l’approccio securitario del governo

Il numero preciso di istituti coinvolti non è chiaro: la Prefettura si è rifiutata di comunicare questa informazione, sostenendo che ciò avrebbe comportato un lavoro di ricerca e elaborazione dei dati eccessivo. Domani è riuscito ad ottenere i dati di 57 province italiane. «Se, come sembra, le richieste sono pochissime – dice Gianna Fracassi, FLC Cgil – conferma che dirigenti, docenti e personale conoscono bene la natura dei problemi che attraversano le comunità scolastiche»