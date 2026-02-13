I fumetti e le illustrazioni sono una parte importante degli inserti di Domani, Finzioni e Cibo. Ogni mese, vi consigliamo i profili di illustratori che per noi dovreste da tenere d’occhio

false false

Phil Huelz

Phil Huelz è un illustratore che prende ispirazione dall’energia dell’hip-hop e dei graffiti. Nel suo lavoro la leggerezza dell’espressione incontra una tecnica rigorosa, dai disegni a pennarello e stencil su misura fino a composizioni digitali pulite e definite. Su Instagram è @phil.huelz

Enrico Pantani

Enrico Pantani si dedica alla pittura e al disegno dal 1998, rendendo pubblico il suo lavoro solo a partire dal 2008. A gennaio 2024 ha aperto uno Studio pubblico nel paese dove è nato. Vive a Pomarance con Paola e le loro bambine (ormai cresciute). Su Instagram è @enricopantanisudio.

Timber Sommerdijk

Timber Sommerdijk è un artista e illustratore noto per i suoi colori vivaci e una vena giocosa e ironica. Il suo stile deciso si presta perfettamente a murales di grande formato, poster e illustrazioni per progetti editoriali. Su Instagram è @timber.sommerdijk.

Giacomo Gambineri

Giacomo Gambineri è il veterano più giovane (o l’esordiente più anziano) nella invisibile industria dei disegni per riviste. E noto soprattutto per le sue collaborazioni con il New York Times, sul cui Magazine firma una rubrica settimanale dal 2016. Cresciuto dai più turpi fumetti nei bassifondi dell’editoria, è convinto che il disegnare significhi organizzare un racconto. Per questo, quando gli calpita di scrivere di se in terza persona, si definisce Cartoonist. Su Instagram è @Gambineri.

© Riproduzione riservata