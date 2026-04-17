I fumetti e le illustrazioni sono una parte importante degli inserti di Domani, Finzioni e Cibo. Ogni mese, vi consigliamo i profili di illustratori che per noi dovreste da tenere d’occhio

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Dave Bain

Le illustrazioni di Daver Bain sono molto colorate, estremamente espressive e caratterizzate da personaggi stilizzati. Nelle sue opere sfutta molto la serigrafia e tecniche risografiche. Su Instagram è @davebainuk.

Alonso Guzmán Barone

Alonso Guzmán Barone è un artista peruviano-italiano che crea illustrazioni caratterizzate da un’illuminazione e uno stile cinematografico. Due volte vincitore dell'American Illustration con lavori pubblicati su WIRED, Financial Times e Sports Illustrated. Su Instagram è @guzmanbarone.

Polya Plavinskaia

Polya Plavinskaia è una collage artist, illustratrice e art director di libri per bambini. La sua più grande passione sono i ritagli di carta di ogni dimensione, forma e colore. Su Instagram è @polya_plavinskaia.

Valeria Biasin

Valeria Biasin (in arte Walve) è illustratrice e visual designer. I suoi lavori sono caratterizzati da uno stile sintetico e giocoso, fatto di incastri, di forme che mutano e di atmosfere oniriche. Su Instagram è @_walve_.

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