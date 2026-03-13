I fumetti e le illustrazioni sono una parte importante degli inserti di Domani, Finzioni e Cibo. Ogni mese, vi consigliamo i profili di illustratori che per noi dovreste da tenere d’occhio

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Noé Aceitón

Noé Aceitón, noto anche come soy.nok, è un illustratore e artista visivo che vive a Barcellona. Quando illustra, ama giocare con l'essenza delle forme e l'indispensabilità del colore, utilizzando texture e combinandole con tecniche tradizionali attraverso il collage e il ritocco digitale. Su Instagram è @soy.nok.

Haddar Macdasi

Haddar Macdasi realizza studi figurativi contemporanei con inchiostro nero e acrilico: gesti grezzi, composizioni forti e ambiguità intenzionale, lasciando spazi incompiuti all'immaginazione dello spettatore. Su Instagram è @macdasi.

Jill Senft

Jill Senft è un'artista che vive a Berlino. Crea mondi visivi giocosi, colorati e talvolta leggermente assurdi attraverso illustrazioni, dipinti e sculture. Ha collaborato con clienti quali Potsdamer Platz, Google, The North Face e il New York Times. Recentemente ha tenuto la sua prima mostra personale a Pechino, in Cina. Su Instagram è

@jill_senft.

Tsukapii

Tsukapii è un illustratore giapponese. Ama le cose colorate e creare illustrazioni capaci di far sorridere — o ridere sottovoce — le persone. Scegliere i colori è la parte che preferisce di più (e a volte si diverte anche un po’ troppo). Su Instagram è @art_tsukapii_.

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