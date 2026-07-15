I fumetti e le illustrazioni sono una parte importante degli inserti di Domani, Finzioni e Cibo. Ogni mese, vi consigliamo i profili di illustratori che per noi dovreste da tenere d’occhio

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Tianyi Zhou

Tianyi Zhou è un’illustratrice e autrice di libri illustrati che vive e lavora a Shanghai, in Cina. In questa illustrazione sceglie di raccontare un momento intimo attraverso lo sguardo di un gatto. La coppia resta fuori campo, ma le sue ombre svelano un bacio, trasformando una scena quotidiana in un racconto fatto di calore, curiosità e piccoli dettagli. Su Instagram è @tianyipleaseloveyourself.

Evgenia Twigg

Evgenia Twigg è un’illustratrice britannica che lavora per libri, riviste e progetti editoriali. Le sue illustrazioni nascono spesso da lunghe passeggiate, libri consumati dal tempo, paesaggi selvaggi e momenti trascorsi a osservare la natura. Attraverso un segno disegnato a mano e un’atmosfera delicata, dà vita a immagini che accompagnano il lettore in storie fatte di calore, meraviglia e profondità emotiva. Di recente ha ricevuto una Menzione di Merito agli iJungle Illustration Awards ed è stata selezionata per la The Paper Bird Illustration Exhibition e per il Thames & Hudson Illustration Award 2026. Su Instagram è @zhenya_twigg.

Simone Piras

Simone Piras è un pittore e illustratore sardo. La sua poetica, romantica e malinconica, sospesa tra memoria e sogni, trova nell’acquerello e nella pittura a olio i suoi principali linguaggi espressivi. Dopo “conoscersi a Est” progetto di carnet de voyage nell’Est Europa, lavora al suo primo libro illustrato. Su Instagram è @_simonepiras_.

Saskia Janssen

Saskia Janssen è un’illustratrice olandese che lavora con il nome di Studio Ski. Attraverso uno stile volutamente naïf costruisce un universo popolato da clown, uomini d’affari sui gonfiabili e animali non sempre di buon umore. Le sue immagini evocano una sottile nostalgia, trovando poesia e bellezza proprio in ciò che è goffo, imperfetto e fuori dagli schemi. Su Instagram è @studio.ski.

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