Cultura

Quattro artisti che devi assolutamente seguire questo mese

Michela Rossifumettista
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11 giugno 2026 • 18:08

I fumetti e le illustrazioni sono una parte importante degli inserti di Domani, Finzioni e Cibo. Ogni mese, vi consigliamo i profili di illustratori che per noi dovreste da tenere d’occhio

Veronyka Jelinek Veronyka Jelinek è un’artista che lavora tra disegno, pittura e collage. Ha collaborato con diversi magazine tra cui The New York Times, The Atlantic, oltre a numerose riviste letterarie e scientifiche, libri e vari formati di cortometraggi animati. Su Instagram è @veronyka.jelinek.  Johanna Ploch Johanna Ploch è un’illustratrice e artista di Amburgo. Nei suoi disegni i protagonisti sono personaggi e situazioni estremamente autentici, raccontati con un’affascinante attenzion

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Michela Rossi
Michela Rossi
Michela Rossifumettista

Michela Rossi è una fumettista, illustratrice e art director. Dopo aver partecipato a due antologie a fumetti, La Rabbia (Einaudi Stile Libero, 2016) e Sporchi e subito (Feltrinelli Comics, 2020), nel 2021 ha esordito con la sua prima graphic novel, intitolata Prima di tutto tocca nascere (Feltrinelli Comics), con cui nel 2022 ha vinto il Premio nuovi talenti al Romics.
Dal 2021 collabora con il quotidiano Domani come fumettista ed editor della sezione fumetti di Finzioni e degli illustratori dell’inserto Cibo.
Nel 2023 ha pubblicato la sua seconda graphic novel, In un soffio (Oblomov Edizioni), e nello stesso anno ha vinto il Gran Guinigi al Lucca Comics and Games per la miglior iniziativa editoriale, grazie alla sua curatela dei fumetti su Domani.
Ha scritto articoli e interviste per Domani e Vogue Italia, e ha collaborato come illustratrice e fumettista con Left, Linus, Gambero rosso, Cosmopolitan e Rolling Stone. 
Dal 2024 insegna Sociologia della comunicazione all’interno del corso di Illustrazione e Animazione presso lo Ied di Roma.
(foto di: Antonio Cama)