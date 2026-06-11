Quattro artisti che devi assolutamente seguire questo mese

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Veronyka Jelinek Veronyka Jelinek è un’artista che lavora tra disegno, pittura e collage. Ha collaborato con diversi magazine tra cui The New York Times, The Atlantic, oltre a numerose riviste letterarie e scientifiche, libri e vari formati di cortometraggi animati. Su Instagram è @veronyka.jelinek. Johanna Ploch Johanna Ploch è un’illustratrice e artista di Amburgo. Nei suoi disegni i protagonisti sono personaggi e situazioni estremamente autentici, raccontati con un’affascinante attenzion