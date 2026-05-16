I fumetti e le illustrazioni sono una parte importante degli inserti di Domani, Finzioni e Cibo. Ogni mese, vi consigliamo i profili di illustratori che per noi dovreste da tenere d’occhio

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Emma Lidia Squillari

Emma Lidia Squillari vive a Bologna, dove scrive ed illustra libri per bambini. Usa penna, inchiostro e acquerello per dipingere mondi vivaci e ricchi di dettagli. Il suo ultimo libro "Peloso come uno Yak" (Terre di Mezzo, 2026) è uscito in aprile, ed è ora disponibile in tutte le librerie. Su Instagram è @emmalidiasquillari.

Rob Wilson

Rob Wilson è un illustratore e designer che vive a New York, originario del Texas occidentale. Il suo stile è caratterizzato da un tono sofisticato e molto attento ai dettagli. Collabora con il New York Times, Valentino, Penguin Random House e il Wall Street Journal. Su Instagram è @robwilsonwork.

Arnaud Boutin

Arnaud Boutin è un illustratore, art director e regista, ha collaborato con brand come Hermès e Vogue. Autore prolifico, pubblicato da Gallimard e altri editori, unisce visione artistica e precisione artigianale in progetti estremamente raffinati. Su Instagram è @arnaudboutin.

Saba Lashay

Saba è un’illustratrice freelance originaria di Teheran, che ora vive a Francoforte, dopo aver vissuto a Dubai, Berlino e Londra. Il suo lavoro è caratterizzato da un forte umorismo e attenzione ai momenti della vita quotidiana. Nel 2025, le sue opere sono state esposte alla Fiera del libro per bambini Éclat de Lire in Francia. Su Instagram è @saba.lashay.

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