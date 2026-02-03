Cultura

Quegli uomini travolti dal nuovo: la vita anteriore di una generazione

Raffaele Simone
03 febbraio 2026 • 19:44

In Italia ci sono quasi quattro milioni di persone che sono nate prima della metà del secolo scorso e se ne andranno dopo il primo quarto di questo. Sono quelle che hanno superato gli ottant’anni. Sono forse i prima nella storia ad aver “saltato” un intero evo, forse anche più d’uno, catapultandosi dalla fine del medioevo a un mondo sovrappopolato, ipertecnologizzato e al tempo stesso primitivo e violento, pieno così di tentazioni come di pericoli

In Italia ci sono quasi quattro milioni di persone (il 6,4 per cento della popolazione) che sono nate prima della metà del secolo scorso e se ne andranno dopo il primo quarto di questo. Sono quelle che hanno superato gli ottant’anni, attraversando e spesso patendo turbini di cambiamenti che non hanno pari nella storia: nate infatti a cavallo della guerra, in un mondo di distruzioni, indigenza e malattie, si trovano oggi a fare i conti con usanze, modi di vita, consumi e ideologie che non avrebbe

Per continuare a leggere questo articolo

Raffaele Simone
Raffaele Simone
Raffaele Simone

Raffaele Simone è emerito di linguistica all’Università Roma tre. Oltre che di numerosi studi tecnici, è autore di saggi sulla modernità di vasta risonanza internazionale, come Il Mostro Mite Come la democrazia fallisce. Il suo lavoro più recente è Divertimento con rovine. La nostra vita tra guerra e pandemia (Solferino 2022)