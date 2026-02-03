Quegli uomini travolti dal nuovo: la vita anteriore di una generazione

In Italia ci sono quasi quattro milioni di persone che sono nate prima della metà del secolo scorso e se ne andranno dopo il primo quarto di questo. Sono quelle che hanno superato gli ottant’anni. Sono forse i prima nella storia ad aver “saltato” un intero evo, forse anche più d’uno, catapultandosi dalla fine del medioevo a un mondo sovrappopolato, ipertecnologizzato e al tempo stesso primitivo e violento, pieno così di tentazioni come di pericoli

In Italia ci sono quasi quattro milioni di persone (il 6,4 per cento della popolazione) che sono nate prima della metà del secolo scorso e se ne andranno dopo il primo quarto di questo. Sono quelle che hanno superato gli ottant’anni, attraversando e spesso patendo turbini di cambiamenti che non hanno pari nella storia: nate infatti a cavallo della guerra, in un mondo di distruzioni, indigenza e malattie, si trovano oggi a fare i conti con usanze, modi di vita, consumi e ideologie che non avrebbe