Quella volta che Michele Mari (non) mi ha picchiato

Sono giorni che imperversa l’affaire del Premio Strega, e Dagospia ritira fuori una vecchia vicenda. Ma con qualche imprecisione: ecco la storia vera. Come bonus, uno spin-off sul Mostro di Firenze

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Sabato (scorso) Niente da fare. Ho un magone che non mi passa. Ce l’avevo quando ho preso l’aereo a Milano e ce l’ho ancora qui in Calabria. Non so il motivo. So solo che mi ricorda altri magoni della mia vita, come quello che mi accompagnò per tutto il tempo in cui seguii le orme, tra Inghilterra e Giordania, di Lawrence d’Arabia in un reportage per L’Europeo. Un magone senza nome, un magone (al momento) senza titolo. È la prima volta che vengo a Trame, il festival che si tiene a Lamezia Terme.