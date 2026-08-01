Quelle catastrofi inimmaginabili. Il punto cieco del romanzo europeo

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La memoria storica nordamericana è piena di incendi illustri. Ci sono il Cedar Fire nel 2003, il Camp Fire nel 2018, quello di Palisades nel 2025, tutti in California. I Camberra bushfires in Australia, nel 2003. In Canada, l’incendio di Chisholm nel 2001 e quello di Fort Mcmurry nel 2016. Quando devono affrontare un incendio, in quel pezzo di mondo, c’è un intero arsenale immaginifico: anche la letteratura nord americana, infatti, è piena di incendi. Li troviamo a far da sfondo e ambientazione