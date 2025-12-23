il mondo come lo vorremmo

«Questa è utopia!». Lezioni di anarchia all’Edicola 518

Uno degli incontri con Fofi e Giacchè, all'Edicola 518 di Perugia
Antonio Brizioli
23 dicembre 2025 • 17:11

Da chiosco abbandonato a micro centro culturale e luogo d’informazione: dai dibattiti e gli incontri avvenuti in piazza è nata l’opera che si conclude ora con un capitolo particolare. A ispirarlo è una domanda di fondo: che cosa possiamo sognare oggi?

Il 1 giugno 2016 nasce a Perugia Edicola 518. Si tratta di un chiosco abbandonato nel centro storico della città, che abbiamo ripreso in un piccolo gruppo di scrittori, studenti e artisti per farne un micro-centro culturale di quattro metri quadrati. Abbiamo creato una libreria specializzata in volumi d’artista, riviste indipendenti, autoproduzioni e curiosità editoriali; abbiamo organizzato decine di incontri nello spazio pubblico, restituendo al chiosco la sua funzione sociale di crocevia, spa

