Raccontare quelle 23.000 vite salvate nel Mediterraneo

Il film ispirato alla Iuventa è su Netflix, il 27 luglio arriverà anche il documentario con cui nel 2018 ho raccontato la storia di questa nave, che nel 2017 è stata sequestrata dalla Procura di Trapani: l’inizio di un processo che si è svolto in un clima di caccia alle streghe. Dieci anni dopo, trasformare questa storia in finzione per è stata una grande responsabilità e un grande privilegio. Grazie al potere del cinema, con 23.000 vite, non solo abbiamo riportato in vita la Iuventa
Dal 17 luglio, il film ispirato alla storia della Iuventa e al mio omonimo documentario, 23.000 vite è su Netflix. Per me, come per i volontari che hanno dato vita al progetto Iuventa, questa storia inizia dieci anni fa, quando ho letto un articolo online su un vecchio peschereccio acquistato con un crowdfunding da un gruppo di studenti berlinesi che si apprestava a cominciare delle missioni di salvataggio nel Mediterraneo. Ho immediatamente intuito che quella storia andava raccontata. Dopo esse