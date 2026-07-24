Raccontare quelle 23.000 vite salvate nel Mediterraneo

Il film ispirato alla Iuventa è su Netflix, il 27 luglio arriverà anche il documentario con cui nel 2018 ho raccontato la storia di questa nave, che nel 2017 è stata sequestrata dalla Procura di Trapani: l’inizio di un processo che si è svolto in un clima di caccia alle streghe. Dieci anni dopo, trasformare questa storia in finzione per è stata una grande responsabilità e un grande privilegio. Grazie al potere del cinema, con 23.000 vite, non solo abbiamo riportato in vita la Iuventa