Uno degli autori più innovativi dissacra l’icona rumena con l’uso di riprese dPhone e l’intelligenza artificiale. «La commedia offre una prospettiva più lucida sul nostro presente. I social sono tossici, ma lì c’è la gente reale esclusa dal cinema. Credo nel dialogo e nel mix tra alto e basso»

Decisamente è tempo di vampiri sul grande schermo, dopo il poco riuscito Nosferatu di Robert Eggers e il comico involontario del granguignolesco Dracula di Luc Besson, è la volta di un Vlad l’impalatore made in Transilvania. Radu Jude, uno degli autori più innovativi e interessanti del cinema mondiale, dissacra allegramente l’icona rumena per tre ore con l’uso di riprese iPhone e dell’agognata intelligenza artificiale.

Fiumi di sangue, falli che sodomizzano persino un prete, storie d’amore da telenovela in costume, inseguimenti senza senso e turisti feroci, sono solo alcuni degli ingredienti di un mosaico trash che punta il dito sulla volgarità del nostro presente e sulla decadenza della società rumena. Poco digeribile e autocompiaciuto per alcuni, geniale per altri, Dracula è il secondo colpaccio di Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Festival di Locarno, che dopo aver portato il magnifico Mektoub, my love: canto due di Abdellatif Kechiche in piazza grande, continua a spettinare il pubblico svizzero con opere fuori dai binari.

Il suo film ricorda Merda d’artista di Piero Manzoni o Fontana di Duchamp. È un’opera estremamente provocatoria.

Mi tocca molto essere collocato nell’avanguardia, è molto giusto. Sono molto legato a quei movimenti storici che si concentrano spesso sulla stupidità umana e sull’assurdo, e se il film non viene visto in questa chiave, può effettivamente sembrare di un’idiozia assoluta.

Più che sembrare stupido è sicuramente sconcertante, non è detto che chi è abituato all’uso dei social media o dell’intelligenza artificiale accetti la critica alla volgarità di questi nuovi linguaggi.

Credo che chi guarda i social media sia molto più abituato e preparato di noi a questo linguaggio. Allo stesso tempo, è un film dalla struttura molto letteraria. Mi sono ispirato ai primi romanzi di Balzac o a Diderot e il suo Jacques il fatalista, che viene anche citato. Pensando all’Italia sono sicuramente stato influenzato dal Decamerone di Boccaccio. Sono molto attratto da questo tipo di narrazione: è un film sulla storia e sul raccontare storie. E poi Dracula è anche una risposta a chi mi ha rimproverato di non essere commerciale. I produttori volevano un film di “cassetta”? Ecco tutti gli ingredienti: inseguimenti, sesso, avventura, risate, vampiri. Tutto col linguaggio popolare dei social e con i consigli dell’intelligenza artificiale.

Crede che la farsa e la commedia siano il migliore strumento rimasto per raccontare la tragica assurdità del nostro presente?

Direi che la commedia offre una prospettiva più lucida sul nostro presente. Non solo negli ambienti dove abitualmente scarseggia la chiarezza: penso alle menzogne della politica, alla propaganda, ma anche ai social media che usano gli strumenti dell’inganno e che ci hanno abituati a una verità sempre più distorta.

Ho visto su Instagram il selfie di una giovane regista con un caffè e un croissant, e nella didascalia aveva scritto: “Ma tutti gli occhi sono puntati su Gaza”. Bisogna cogliere l’assurdità di un post simile. Se pensi, molto seriamente, di sostenere Gaza o l'Ucraina, o altro, scattando una foto su Instagram con un croissant e un caffè, hai un vero problema di connessione con la realtà. Non stai combattendo per una causa, stai solo banalizzando una vera tragedia. Oggi si banalizza tutto e penso che l’umorismo sia forse una delle armi migliori per raccontare le cose da una prospettiva diversa. Lo diceva anche Cechov: ogni attività umana, se guardata dalla giusta angolazione, diventa ridicola.

Crede che il vero horror in questo momento, sia l’inquietante distorsione del reale veicolata dai social media?

Guardando le innumerevoli immagini e i video che pullulano sui social media, mi sono improvvisamente reso conto che siamo di fronte a una nuova e possibile forma di espressione che è molto più popolare, flessibile e a volte più creativa del cinema. Se siamo onesti, come registi, scopriamo che questo tipo di linguaggio ci mette di nuovo in crisi.

Piattaforme come Instagram o TikTok riflettono le visioni di un mostro dai mille occhi, ed è chiaro che un regista che si porta dietro il peso della macchina cinematografica non potrà mai competere con la molteplicità di questi sguardi. È chiaro che queste piattaforme sono molto tossiche, c’è molta propaganda, istigazione al consumismo, fake news, ma in mezzo a questa immondizia troverete anche personaggi della vita reale che non sono mai rappresentati al cinema. È una crisi della settima arte che in questo film ho voluto incorporare.

Perché è così affascinato dal trash?

Sono stato molto influenzato dal filosofo tedesco Walter Benjamin e dal suo progetto rimasto incompiuto, Passages, una raccolta mastodontica di testi sulla società francese del XIX secolo. Attraverso citazioni, articoli, caricature e aneddoti di ogni genere riuniva tutta la “spazzatura” della cultura e della civiltà di quel tempo. È un’opera molto interessante perché offre una rappresentazione della civiltà francese agli albori del capitalismo, utilizzando solo i suoi scarti. E poi mi interessa molto il rapporto tra l’arte e la cultura popolare che Gopnik e Varnedoe analizzarono in High and Low, una mostra straordinaria che allestirono al MoMA agli inizi degli anni ‘90.

La loro prospettiva è che tutta l'arte moderna è un intreccio di appropriazione e di trasformazione in cui l’arte alta prende a prestito quella bassa e viceversa: dai collage di Picasso alle pubblicità di Rodchenko fino al graffitismo di Cy Twombly. Penso che ci possa essere un dialogo molto fertile tra la “freschezza” delle forme basse e quelle alte. Con Dracula ho cercato di sperimentare questo mix.

Ma c’è bisogno di essere così provocatorio?

La dimensione provocatoria scompare proprio grazie a questa leggerezza. Un critico americano che ha odiato il mio film mi ha detto che gli ricordava un filmino girato da un adolescente a scuola. Per me è un bel complimento, è proprio questo lato giocoso e amatoriale che volevo mettere in risalto. Avevo il desiderio di fare un film anche senza budget, come un bambino o un adolescente.

In Romania dopo la rivoluzione, non ti sognavi neanche di avere una videocamera, era troppo costosa, quindi per me questa dimensione ludica è arrivata adesso. La ritrovo in molti artisti che amo: John Cage nella musica, Duchamp o Paul Klee nell’arte. Nel cinema è complicato per via dei soldi ma la ritrovo nei film di Hong Sang-Soo che è uno dei miei registi preferiti, e nei lavori di Jean-Luc Godard. In realtà non mi considero affatto un provocatore. Ogni volta che i miei film hanno scatenato polemiche e sono stato attaccato con violenza, ho sentito che si trattava di un malinteso.

È entrato in crisi con il cinema negli ultimi anni?

Sì e no, perché credo che se hai dei problemi come regista, puoi cercare di risolverli ed esprimerli nel tuo film. Mi sono detto: forse Dracula è troppo superficiale, e siccome non volevo sembrare un idiota completo, ho compensato con il film Kontinental 25 che è uscito prima.

Quanto è importante per lei continuare a raccontare le contraddizioni della società rumena come ha fatto in Kontinental 25?

Trovo che oggi la società rumena post Ceaușescu, a differenza della maggior parte degli altri Paesi occidentali, abbia più vicende e conflitti sociali e politici da raccontare. Non è facile viverci, ma se apro la porta di casa posso imbattermi in storie che potrei trasformare subito in film. Le idee nascono sempre in situazioni di crisi, basta pensare al neorealismo che è nato nell'Italia del dopoguerra, i problemi, le contraddizioni, tutte le tensioni e le energie contrastanti di quel periodo sono stati la linfa di autori come Pasolini, Rossellini, de Sica e altri.

Come è visto dal governo rumeno?

Dipende, perché cambia di continuo. A volte ho avuto reazioni positive, a volte reazioni più violente. Sicuramente l’estrema destra, che ormai è ramificata in varie correnti fasciste, tra cui i sovranisti, disapprovano i miei film. Ma mi piace l’idea di un cinema più conflittuale e radicale a tutti i livelli: estetico, politico, economico, produttivo. Vorrei che il cinema rumeno diventasse sempre più aggressivo.

