Uno degli autori più innovativi dissacra l’icona rumena con l’uso di riprese dPhone e l’intelligenza artificiale. «La commedia offre una prospettiva più lucida sul nostro presente. I social sono tossici, ma lì c’è la gente reale esclusa dal cinema. Credo nel dialogo e nel mix tra alto e basso»
Radu Jude e il Dracula più trash: «Gioco con l’arte per raccontare la stupidità»
11 agosto 2025 • 17:34
