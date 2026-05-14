Intervista

Rancore: «Ci impongono l’ individualismo, pratichiamo insieme la disobbedienza»

Rancore, foto di Giovanna Onofri
Rancore, foto di Giovanna Onofri
Rancore, foto di Giovanna Onofri
Emanuela Del Frate
14 maggio 2026 • 19:40

«Mi spiace che la musica sia rimasta in silenzio, davanti a quello che accade nel mondo». Ma, dice il rapper «qualcosa sta cambiando, si attivano energie, così nascono le rivoluzioni, grandi e piccole»

«Avevo pensato di lasciare da parte il nome Rancore, ma sconfiggerlo in questo momento è complesso, perché il rancore è tutto intorno a me. Usarlo ancora è come vestirsi di ciò di cui si ha paura, come fa Batman. Un tentativo di esorcizzarlo». Tarek da colorare (insieme) è il titolo che il rapper ha scelto per il nuovo album in cui «un po’ rompo il personaggio che mi ero costruito». Via la felpa nera e il cappuccio con cui siamo stati abituati a vederlo, torna con un mare di colori, il volto sco

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Emanuela Del Frate
Emanuela Del Frate
Emanuela Del Frate

Giornalista professionista si occupa da sempre di giornalismo digitale, movimenti, musica e social. Prima di approdare a Domani ha lavorato a Un Ponte per, Manifestolibri, Radio Rai, Liberazione, Rivista Romanista e, per molti anni a Repubblica dove ha attraversato Musica!, il mensile XL e Re-Le inchieste. É stata consulente del Ministero per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica. Con altre e altri colleghi appassionati di "archeologia informatica" ha ricostruito la storia del progetto Indymedia Italia nel libro "Millennium Bug" (Alegre), premio Calcata per il giornalismo digitale nel 2021