Rancore: «Ci impongono l’ individualismo, pratichiamo insieme la disobbedienza»

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«Avevo pensato di lasciare da parte il nome Rancore, ma sconfiggerlo in questo momento è complesso, perché il rancore è tutto intorno a me. Usarlo ancora è come vestirsi di ciò di cui si ha paura, come fa Batman. Un tentativo di esorcizzarlo». Tarek da colorare (insieme) è il titolo che il rapper ha scelto per il nuovo album in cui «un po’ rompo il personaggio che mi ero costruito». Via la felpa nera e il cappuccio con cui siamo stati abituati a vederlo, torna con un mare di colori, il volto sco