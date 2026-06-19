Responsabile e stagionale: la cucina stellata e politica di Manon Fleury

Con un passato nella squadra nazionale francese di scherma da campionessa juniores di sciabola, la chef Manon Fleury ha reso la sua cucina engagée un manifesto. Il rispetto per le risorse, la stagionalità e la relazione con i produttori sono protagonisti indiscussi dei suoi piatti al pari di gusto e ricercatezza

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di sostenibilità agricola, di pastore e agricoltrici e di chi alla vita cittadina preferisce un ritorno alla natura. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo,