Rezza e Mastrella: «Il potere toglie ideali alla massa»

“Atti di resistenza culturale” è il titolo della nuova edizione delle Orestiadi, la rassegna internazionale di teatro, musica e arte che nasce 45 anni fa a Gibellina: è in questo contesto che Flavia Mastrella e Antonio Rezza portano il loro Metadietro. «È uno spettacolo gravitazionale, sospeso come gli astronauti quando non c’è la gravità»

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“Atti di resistenza culturale” è il titolo della nuova edizione delle Orestiadi, la rassegna internazionale di teatro, musica e arte che nasce 45 anni fa tra Gibellina nuova e quella vecchia, un luogo in cui la resistenza è il principio generativo della rinascita. È in questo contesco che il 24 luglio al Baglio di Stefano troveremo Flavia Mastrella e Antonio Rezza con il nuovo spettacolo Metadietro. Può essere irriverente, visionario, sovversivo e spietato, ma nessun aggettivo basta a uno spetta