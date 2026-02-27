spaghetti e moretti

Posso ribattezzare il mio terrazzo Terrazza Martini? Nel dubbio mi faccio il bagnet verde

Antonio D'Orrico
27 febbraio 2026 • 19:00

Sono stato ad Asti per la mostra Paolo Conte Original. Meravigliosa, come anche il pranzo dopo. Milano è una città che fa finta di essere sana. La affronterò preparandomi il bagnet verde

Domenica scorsa «Posso dire di non aver mai rinnegato nessuna delle mie canzoni. Un’opera a cui sono però sempre più legato è Razmataz. L’Europa dei primi decenni del Novecento, forse un po’ stanca dei suoi miti storici e cittadini, è alla ricerca di un vibrante desiderio di esotismo, di pesare i propri valori sulla bilancia di New York. Razmataz è dunque questo: la celebrazione in forma di racconto dell’incontro della vecchia Europa con la giovane musica nera». Che bellezza il Novecento! E che

Per continuare a leggere questo articolo

Antonio D'Orrico
Antonio D'Orrico
Antonio D'Orrico

Antonio D’Orrico, vite precedenti: governatore Club di Topolino, erede di Aldo Palazzeschi, cronista (Unità), inviato (Europeo), freelance (Epoca, Gente Viaggi, Vanity Fair), direttore (Leggere), direttore editoriale (Baldini & Castoldi), caporedattore e inviato speciale (Corriere della Sera), autore (Cambiare vita, Momenti di gloria, premio Coni 1991, Come vendere un milione di copie e vivere felici)