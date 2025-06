Premessa: quella che state per leggere non è un’intervista. È un insieme di interviste. È un collage di note, discorsi, estratti di programmi di sala, testi scritti o ‘detti’ da me nel corso degli anni. Una raccolta di parole, che non seguono una linea cronologica, né una geografia tematica, quanto un percorso emotivo, le montagne russe del ricordo che mi aiutano a ricostruire il mio rapporto con un grande maestro, il mio sentimento per il suo lavoro, il mio affetto e la mia stima, immutabile negli anni

Il mio discorso in occasione dell’anniversario dei vent’anni dalla sua morte iniziava così:

Ognuno in questo anniversario ha voluto raccontare il suo Giovanni Testori. Chi lo voleva molto cattolico, chi più laico, chi uomo di teatro, chi grande critico della storia dell’arte… e potrei andare avanti a lungo perché Testori è stato molte cose (dipingeva, disegnava, scriveva poesie, romanzi e aiutava gli anarchici…) ma la sua eccezionalità è che non era fino in fondo nessuno di questi aspetti ma un tutt’uno! Viveva la sua curiosità voracità passionalità senza risparmiarsi senza fratture senza Intellettualismi. Era sé stesso fino in fondo, con le sue tante necessità di esprimersi. (dal discorso di Andrée Ruth Shammah del 7 Marzo 2013, anniversario dei 20 anni dalla morte di Giovanni Testori).

Forse è per questo che una raccolta di pensieri sparsi nel tempo mi è sembrato il modo giusto per dipingerne un ritratto. Testori era un uomo dai tanti volti, dalle mille sfaccettature, molte delle quali sono riuscita a coglierle solo nel corso degli anni, dopo la sua morte, e molte ancora mi sfuggono e magari le comprenderò più in là nel tempo. Quello che è certo è che per me ricordare Testori è ricordare un inizio, è ricordare mio padre che non voleva che facessi teatro, quando gliel’ho detto mi ha risposto “quella è la porta” e invece poi mi ha introdotto a Testori. Quel primo incontro con lui è stato uno spartiacque nella mia vita.

È stato in via Fratebenefratelli, davanti ad una tazzina di caffè. Andai, accompagnata da mio padre, a conoscere questo signore che si occupava di quadri ma che “scrive per il teatro, ha scritto una commedia; ti può interessare”. Dal momento in cui ho letto quella commedia: l'Erodiàs, (spettacolo che Testori doveva mettere in scena al Piccolo Teatro e per cui mi chiese di fare da assistente) sono andata tutti i giorni da lui, in via Fratebenefratelli. Adele mi apriva la porta, lui si sedeva sempre allo stesso posto ed io di fronte a lui, prendevamo il caffè e il “professore” mi parlava di tutto, ma solo dopo avermi chiesto notizie dei miei genitori.

È un dettaglio questo che mi ha sempre colpito fino al nostro ultimo incontro al San Raffaele, anche allora con infinita dolcezza mi aveva chiesto notizie della mia famiglia, e mi disse di dare un bacio a mio figlio.

Nei nostri primi incontri nel soggiorno della sua casa parlavamo di che cos’è la libertà, della pittura, di libri, di teatro, della vita, dei suoi nipotini, insomma, di tanti concetti (tante cose). Mi rendo conto solo adesso di quanto abbiamo parlato di come l’arte entra nella vita. (Intervista ad Andrée Ruth Shammah da Repubblica - 11 febbraio 2019)

Il suo studio era lui: quadri, fogli, libri sparsi per terra, numeri di telefono scritti sul muro. In quell’apparente caos, Giovanni scriveva, pensava, viveva. Questa confusione vitale, questa pienezza, era anche il cuore del suo linguaggio teatrale, che non voleva riprodurre la realtà, ma la verità.

Cercava nella provocazione di togliere la crosta alla realtà… era questo fiume di parole, fiume di colori e di pittura (quella dei suoi quadri), questo eccesso di lingua che ridondava, che si gonfiava, che gli attori dovevano sempre urlare, che non poteva essere fatta con la normalità, diciamo, di un naturalismo, perché era sempre estremo; mai vicino alla realtà, ma sempre vicino alla verità. (La regista Andrée Ruth Shammah ricorda Giovanni Testori – Intervista 11 Ottobre 2013 di Simone Baroncia)

È questa sua autenticità radicale che lo rende ancora oggi attuale: una corrente viva. Ogni volta che un suo testo viene ripreso e messo inscena ancora oggi a distanza di 30, 40, 50 anni, con sorpresa, scopro qualcosa di nuovo che quel testo può dire alle generazioni contemporanee.

Perché i suoi personaggi sono ‘eroi loro malgrado, che lottano per una vita meno dura, spesso senza farsi scrupoli, quasi sempre senza riuscirci. Storie vere o verosimili, apprese sul campo, girando tra la gente, peregrinando tra le palestre milanesi, assistendo agli incontri, in prima fila, o comunque abbastanza vicino da tornare a casa con la camicia macchiata di sangue’. (Dalle note di Andrée Ruth Shammah al Progetto Testori novembre 2017)

Testori dà voce all’umanità delle periferie milanesi, ai suoi abitanti, ai loro amori, alla loro violenza e tenerezza ha fatto nascere personaggi femminili indimenticabili [...] come La Maria Brasca, [...] l’unico personaggio vincente di Testori, che grida al mondo la potenza della passione.» (Programma di Sala La Maria Brasca giugno 2023 – note di regia Andrée Ruth Shammah)

E quando oggi rimetto in scena un suo testo, lo sento accanto, è come se mi dicesse: “Vai, continua.”» Intervista Avvenire –(In scena. Andrée Ruth Shammah: «Il mio teatro tra Testori e Manzoni» di Angela Calvini sabato 1 luglio 2023)

Mi voleva bene. E il suo bene e la sua stima sono stati una responsabilità alla quale, credo, non sono mai sfuggita (Da un ricordo postato sui social maggio 2025)

Penso spesso ad uno dei nostri ultimi incontri.

Avevo messo in scena La Brasca con Adriana Asti e Testori, già malato, venne a vederla. Per una specie di mistero o magia del teatro, proprio quel giorno c’era un gruppo di Novate, la sua città, e lui alla fine dello spettacolo salì sul palco, e incominciò a recitare “Città, sì, città! Culla; tavola; letto; bara; eppure, sempre cara…” e quando disse: “Milano, città dove riposeremo un giorno la nostra stanca testa” fu un momento incredibile, molto emozionante.

Quelle parole non erano solo un omaggio a Franco, erano soprattutto il suo saluto al pubblico. Appena ebbe finito piombò il silenzio. Non ho mai sentito una sala intera sospendere il respiro a quel modo, perché era evidente che la sua testa era lì, al pensiero del riposo vicino, e prima che partisse l’applauso c’è stato il silenzio, quel momento era stato così emozionante, così forte che non si poteva neanche applaudire. (Video Rai 5 – L’altro 900: Giovanni Testori in onda a dicembre 2020)

Ecco perché ho scelto di non raccontare Testori con ordine, ma con emozione. Perché Testori non si lascia mettere in fila, si attraversa, si respira, si ascolta come si ascolta una voce cara che torna nei sogni. Le sue parole, le sue scene, i suoi silenzi sono ancora qui, vivi. Non per nostalgia, ma per urgenza.

Con lui ho imparato che ‘la vita è una cosa terribilmente seria’ e che proprio il teatro, questo luogo fragile che spesso non viene preso seriamente, è forse il solo posto dove la vita riesce a dirsi davvero, con tutta la sua verità, la sua passione, il suo mistero.

