Ricordi la coppia dei Coldplay? Ora TikTok è il Grande Fratello

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Mentre al dibattito sull’intelligenza artificiale si aggiungono temi quali riconoscimento facciale e sorveglianza permanente, internet si tuffa a capofitto in un contenuto virale molto simile a quello del CEO e della responsabile HR colti romanticamente in flagrante: una coppia ripresa al parco da un tiktoker, di cui abbiamo rintracciato subito nomi e occupazione

Cara, te lo ricordi il concerto dei Coldplay? Come dimenticarlo. È già passato un anno ed è un incendio, direbbe Modugno, che non brucia l’anima ma l’algoritmo, e che ritorna con Central Park al posto della kiss cam. Tempismo perfetto: mentre al dibattito sull’intelligenza artificiale si aggiungono temi quali riconoscimento facciale e sorveglianza permanente, internet si tuffa a capofitto in un contenuto virale molto simile a quello del CEO e della responsabile HR colti romanticamente in flagran